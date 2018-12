Spielervermittler kassierten seit 2013 fast zwei Milliarden Euro

Zürich (SID) - Die Klubs im Weltfußball haben seit dem 1. Januar 2013 bei Transfers fast zwei Milliarden Euro an Spielervermittler gezahlt. Wie die FIFA in einem neuen Report darlegt, haben die Vereine in diesem Zeitraum rund 2,14 Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro) für Honorare ausgegeben. Alleine 2018 sind bereits 548 Millionen Dollar (484 Millionen Euro) geflossen.

Vermittler erhalten seit 2013 knapp zwei Milliarden Euro © SID

Aus dem Report, dessen Daten auf dem Transfer-Abwicklungssystem ITMS der FIFA beruhen, geht hervor, dass Klubs aus den europäischen Top-Verbänden Deutschland, England, Spanien, Italien, Frankreich und Portugal für 83,9 Prozent aller Zahlungen an Vermittler im Jahr 2018 verantwortlich sind. Sechs Prozent der Transfers sorgten für mehr als die Hälfte der gezahlten Gesamtsumme seit 2013.

Für 2018 sind weltweit 16.421 Transfers erfasst. Bei 1205 Vorgängen kamen Vermittler des aufnehmenden Klubs zum Einsatz, bei 335 Transfers jene eines abgebenden, bei 2304 Vermittler auf Spielerseite. Von 7457 Klubs, die seit 2013 an einem Transfer beteiligt waren, haben 1060 zumindest einmal auf den Dienst eines Vermittlers zurückgegriffen.

Erstmals wurden auch Daten aus dem Frauenfußball ausgewertet. Bei 695 Transfers im Jahr 2018 flossen 79.993 Dollar (70.800 Euro) an Vermittler.