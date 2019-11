Spielschulden nicht beglichen: Vegas-Casino verklagt NHL-Profi Kane

Los Angeles (SID) - Dem kanadischen Eishockey-Profi Evander Kane droht juristischer Ärger aufgrund von Spielschulden. Ein Casino in Las Vegas hat den Flügelspieler der San Jose Sharks verklagt. Kane soll im "The Cosmopolitan" um den 15. April herum mehrere Casinomarken zwischen 20.000 und 100.000 Dollar verspielt, diese aber nie bezahlt haben. Insgesamt fordert das Casino laut Informationen des Las Vegas Review-Journal eine Summe von 500.000 Dollar zurück.

Spielschulden nicht beglichen: Evander Kane © SID

Die Sharks gastierten zu dem Zeitpunkt in der Spielermetropole, um dort in der ersten Play-off-Runde gegen die Vegas Golden Knights anzutreten. Kane hatte im vergangenen Jahr einen mit 49 Millionen Dollar dotierten Sieben-Jahres-Vertrag in San Jose unterschrieben.