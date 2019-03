Spielzeughersteller Mattel widmet Vogel eigene Barbie-Version

Berlin (SID) - Ein Zweiteiler in Jeans-Optik, rote Schnürschuhe und ein Rollstuhl: Der amerikanische Spielzeug-Konzern Mattel hat der querschnittsgelähmten zweimaligen Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel eine eigene Barbie-Version gewidmet. Die Erfurterin veröffentlichte ein Kurzvideo mit dem Modell in sozialen Medien. "Ich kann meine Gefühle gar nicht in Worte fassen. Ich bin so stolz!", schrieb Vogel.

Kristina Vogel bekommt eine eigene Barbie-Puppe © SID

Die Vogel-Puppe ist ein Unikat, das ihr am Mittwoch in Berlin überreicht wurde. Käuflich zu erwerben ist die Mini-Ausgabe allerdings nicht. Zwar will der Konzern ab Herbst eine Rollstuhl-Barbie in den Handel bringen, diese wird aber nicht Vogel nachempfunden sein.

Vogel ist nicht die erste Athletin, die eine eigene Spielzeug-Version von sich erhält. Auch die Tennis-Weltranglistenerste Naomi Osaka (Japan) oder die muslimische Olympia-Fechterin Ibtihaj Muhammad (USA) wurden bereits mit eigenen Barbie-Versionen bedacht. Der Hersteller will damit weibliche Vorbilder würdigen.