Spitzenreiter Düsseldorf beendet Krise und baut Vorsprung aus

Düsseldorf (SID) - Tabellenführer Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga seine Krise beendet und einen weiteren großen Schritt Richtung Aufstieg gemacht. Nach drei Niederlagen in Serie bezwang das Team von Trainer Friedhelm Funkel den FC Ingolstadt in einem packenden Spiel 3:0 (2:0) und baute drei Spieltage vor Saisonende den Vorsprung auf den Relegationsplatz drei vorerst auf sieben Punkte aus. Der Tabellendritte Holstein Kiel trifft zum Abschluss des 31. Spieltages am Montagabend auf den Zweiten 1. FC Nürnberg.

Das Team von Funkel hat den FC Ingolstadt 3:0 besiegt © SID

In einer lange hart umkämpften Begegnung erzielten Torjäger Rouwen Hennings (7.), Niko Gießelmann (40.) und Robin Bormuth (65.) die Treffer für die Fortuna. Ingolstadt ging nach fünf Spielen in Folge ohne Niederlage erstmals wieder leer aus und verspielte damit wohl auch seine letzte Chance auf die Relegation.

Vor 33.925 Zuschauern merkte man den Gastgebern vom Start weg den Willen an, im Aufstiegskampf wieder die Kurve zu kriegen. Nach der frühen Führung durch Hennings, der nach feiner Vorarbeit von Genki Haraguchi seinen zwölften Saisontreffer erzielte, hatten aber auch die Gäste gute Möglichkeiten durch Sonny Kittel und den früheren Düsseldorfer Marcel Gaus. Gießelmann erhöhte dann in einer Drangperiode der Gäste per Kopf für Fortuna.

Nach dem Seitenwechsel agierte die Fortuna weiter hochkonzentriert und hätte frühzeitig durch Haraguchi und Hennings die Führung ausbauen können. Bormuth beseitigte dann die letzten Zweifel am Sieg, durch den die Fortuna und auch Funkel weiter von ihrem jeweils sechsten Bundesliga-Aufstieg träumen dürfen.