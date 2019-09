Spitzenspiel in Leipzig: Boateng ersetzt verletzten Alaba

Leipzig (SID) - Bayern Münchens Rio-Weltmeister Jerome Boateng ist im Spitzenspiel bei RB Leipzig kurzfristig zu seinem ersten Saisoneinsatz in der Fußball-Bundesliga gekommen. Der 31-Jährige rückte für Außenverteidiger David Alaba in die Startelf. Der Österreicher klagte beim Aufwärmen über muskuläre Probleme an den Adduktoren und musste passen.

Verhilft Boateng zum ersten Saisoneinsatz: Alaba © SID

Boateng kommt beim FC Bayern schon länger nicht mehr über eine Nebenrolle hinaus. Im Sommer war ein Wechsel des Innenverteidigers gescheitert.