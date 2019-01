Spobis 2019: Watzke und Rummenigge zu Gast

Düsseldorf (SID) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Bayern München Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sind aus der Abteilung Fußball die prominentesten Gäste auf dem Spobis 2019 in Düsseldorf (30. und 31. Januar). Bei dem Sportbusiness-Kongress im Congress Center der NRW-Landeshauptstadt werden sich die beiden Spitzenfunktionäre am zweiten Veranstaltungstag zu diversen Themen rund um die in Europa beliebteste Sportart äußern.

War bereits 2017 vor Ort: Hans-Joachim Watzke © SID

Ferner sind die Bundesliga-Manager Fredi Bobic (Eintracht Frankfurt), Michael Preetz (Hertha BSC) und Christian Heidel (Schalke 04) auf dem Spobis zu Gast. Ebenfalls am Rhein vertreten sind Eurosport-Experte Matthias Sammer, der ehemalige BVB-Kapitän Sebastian Kehl in seiner neuen Rolle als Leiter der Lizenzspielerabteilung von Borussia Dortmund sowie die beiden Sportdirektoren außer Dienst, Olaf Rebbe und Erik Stoffelshaus. Auch Leverkusens neuer Geschäftsführer Fernando Carro wird als einer von insgesamt 150 Referenten im Programm aufgeführt.

Bei der zweitägigen Veranstaltung, die sich mit den Themen Fußball, eSport, Sportmix, Medien sowie Venue & Events sowie Sport-Tech & Digital beschäftigt, werden insgesamt 3500 Besucher erwartet.