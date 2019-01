Spobis 2019: Watzke und Rummenigge zu Gast

Düsseldorf (SID) - Das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga zwischen Spitzenreiter Borussia Dortmund und Rekordmeister Bayern München wird mit Sicherheit auch am zweiten Tag des Spobis in Düsseldorf zur Sprache kommen. Denn sowohl BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke als auch Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sind am Donnerstag bei dem Sportbusiness-Kongress im Congress Center der NRW-Landeshauptstadt zu Gast.

Karl-Heinz Rummenigge © SID

Die beiden deutschen Spitzenfunktionäre werden sich am letzten Tag der Wintertransferperiode möglicherweise auch zum Thema Neuverpflichtungen äußern. Ähnliches gilt für die Bundesliga-Manager Fredi Bobic (Eintracht Frankfurt), Michael Preetz (Hertha BSC) und Christian Heidel (Schalke 04), die sich ebenfalls am Donnerstag in Düsseldorf die Ehre geben und zu diversen Themen Stellung beziehen werden.