Sport1: 1,49 Millionen Zuschauer sehen Finale der Darts-WM

Ismaning (SID) - Die Übertragung des dritten Titelgewinns von Michael van Gerwen bei der Darts-WM hat dem TV-Sender Sport1 eine Top-Quote beschert. Im Schnitt verfolgten am Dienstag 1,49 Millionen Zuschauer den 7:3-Erfolg des Niederländers über Michael Smith (England), in der Spitze waren sogar 1,79 Millionen Darts-Fans dabei. Der Marktanteil in der Kernzielgruppe der Männer (14-59 Jahre) lag bei 10,3 Prozent.

Michael van Gerwen gewinnt seinen dritten WM-Titel © SID

Auch für die gesamte Weltmeisterschaft erreichte Sport1 gute Werte. Von der ersten Runde bis zum Finale verfolgten durchschnittlich 370.000 Zuschauer die Partien.