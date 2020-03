Sport1-Doppelpass: 1,19 Millionen sehen Fußballtalk

Köln (SID) - Im Schnitt 1,19 Millionen Zuschauer und damit einen Rekord für 2020 verzeichnete der Fußballtalk "Doppelpass" bei Sport1 am Sonntag. Der Marktanteil lag bei 9,0 Prozent.

Über eine Million Zuschauer sehen Doppelpass bei Sport1 © SID

In der Spitze schauten sogar 1,39 Millionen zu. Das Skandalspiel TSG Hoffenheim-Bayern München (0:6) in Sinsheim mit der Hetze gegen 1899-Mäzen Dietmar Hopp am Samstag war Kernthema der Diskussion, die von Thomas Helmer und Ruth Hofmann moderiert wurde.

Zudem sorgte auch der Livestream auf Sport1.de und in den Sport1-Apps mit insgesamt 61.834 Stream-Abrufen für hohe Abrufzahlen. Im YouTube-Channel mit 88.799 Views sowie im Facebook-Channel mit 88.131 Views wurden jeweils Saisonbestwerte erreicht.