Sport1: Doppelpass mit guter Quote

München (SID) - Der Fußballtalk Doppelpass bei Sport1 verzeichnete am Sonntag auch in Zeiten der Coronakrise eine gute Quote. Im Schnitt schauten 480.000 Zuschauer im Schnitt und 660.000 Zuseher in der Spitze die von Thomas Helmer und Laura Papendick moderierte Talkrunde.

Fußballtalk mit bester Quote seit Corona-Lockdown © SID

Bei den Gesamtzuschauern lag der Marktanteil bei 3,7 Prozent. Zudem generierten die Livestreams auf den digitalen Sport1-Plattformen rund 106.000 Abrufe.

In der Sport1-Kernzielgruppe der Männer von 14 bis 59 Jahre schalteten 250.000 Zuschauer ein, was einem sehr guten Marktanteil von 7,2 Prozent entsprach. Es ist zugleich der höchste Wert seit am 23. März der Corona-Lockdown bundesweit in Kraft trat.