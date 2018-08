Sport1 sucht Boxtalente per Castingshow

Köln (SID) - Der Münchner TV-Sender Sport1 will dem krisengeschüttelten Boxsport in Deutschland auf die Beine helfen und sucht mit der ersten digitalen Box-Castingshow "SPORT1: The Next Rocky" neue Talente. Bis zum 31. August können sich interessierte Box-Talente mit einem aussagekräftigen Video bewerben.

Auf die überzeugendsten Kandidaten wartet ein Bootcamp mit einem harten Trainingsprogramm vor der Jury um Box-Kommentator Tobias Drews und Ex-Weltmeister Graciano Rocchigiani. Die acht besten Boxer bestreiten dann die "Road to Champion", in der sich die Kandidaten auf die Liveshows vorbereiten. Dort ermitteln sie in Viertelfinals, Halbfinals und in einem Finale den Gewinner.

"Die Boxer werden nicht geschont und müssen sich schon gut vorbereitet haben, bevor sie zu uns kommen. Aber natürlich sollen sie sich im Casting auch von Runde zu Runde verbessern", sagte Rocchigiani. Der Sieger bekommt einen Profivertrag bei Sport1, der ihm im kommenden Jahr einige TV-Kämpfe garantiert.

"Wir wollen gute Typen finden und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Gleichzeitig haben wir die Chance, diese Schritte bis zum ersten Kampf als offizieller Profiboxer mitzuerleben", sagte Drews.