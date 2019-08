Sport1 überträgt Bayern-Spiel in Vilshofen live

Köln (SID) - Sport1 überträgt am Sonntag ab 15.55 Uhr das Testspiel von Fußball-Rekordmeister Bayern München in Vilshofen an der Donau live im Free-TV. Kommentator ist Oliver Forster.

Bayern spielt beim "Traumspiel" gegen einen Fanklub © SID

Der Fanklub "Vilshofen Rot Weiß" ist bereits der elfte Gewinner des sogenannten Traumspiels mit dem Rekord-Pokalsieger. Das Spiel findet im neuen Klaus-Augenthaler-Stadion des FC Vilshofen statt, der in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen feiert. Der langjährige Bayern-Kapitän und Weltmeister von 1990 absolvierte beim FC Vilshofen seine ersten Schritte auf dem Fußball-Platz.