Sport1 überträgt Handball-Länderspiel gegen Russland

Köln (SID) - Das Länderspiel der deutschen Handballerinnen gegen Olympiasieger Russland am 30. September in Nordhausen/Thüringen wird Sport1 live ab 14.55 Uhr im Free-TV übertragen. Bereits einen Tag zuvor stehen sich die beiden Mannschaften in Dessau gegenüber. Für Bundestrainer Henk Groener sind die beiden Spiele eine wichtige Standortbestimmung vor der Europameisterschaft in Frankreich (29. November bis 16. Dezember).

Sport1 überträgt Spiel der DHB-Damen gegen Russland © SID

Bei der EM spielt Deutschland in der Vorrunde in Brest gegen Vizeweltmeister Norwegen (1. Dezember), Rumänien (3. Dezember) und Tschechien (5. Dezember).