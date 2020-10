Sport1 zeigt Doku über Deutsches Fußballmuseum

Dortmund (SID) - Spannende Einblicke in die Dokumentation deutscher Fußball-Geschichte: Anlässlich des fünften Geburtstags des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund zeigt der TV-Sender Sport1 am Sonntag ab 15.00 Uhr die Doku "Wir sind Fußball!".

In dieser wird unter anderem die Entstehungsgeschichte des Museums beleuchtet. Darüber hinaus gewährt die Dokumentation einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Aktivitäten des Museums.