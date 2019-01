Sport1 zeigt Highlights der VBL Club Championship

Frankfurt/Main (SID) - Der TV-Sender Sport1 zeigt Highlights der neuen eSport-Liga VBL Club Championship. Wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab, sicherte es sich Medienrechte für die Nachberichterstattung der am Mittwoch gestarteten Klub-Meisterschaft in der Fußball-Simulation FIFA 19 sowie für die VBL Play-offs und das VBL Grand Final später in diesem Jahr.

Sport1 zeigt die Highlights der VBL Club Championship © SID

Die Höhepunkte der Wettbewerbe sollen regelmäßig im Free-TV im eSports-Magazin "Inside eSports" und auf dem am 24. Januar startenden Pay-TV-Sender eSPORTS1 zu sehen sein. An der Premierensaison der von der Deutschen Fußball Liga (DFL) organisierten VBL Club Championship nehmen 22 eSport-Teams aus der Bundesliga und 2. Bundesliga teil. Die Spielzeit geht vom 16. Januar bis 14. März.

Die Top 6 der Liga qualifizieren sich direkt für das Grand Final im Mai, bei dem der Einzel-Meister ausgespielt wird. Die Plätze sieben bis 16 müssen in eine Play-off-Runde. Dort können sie im Duell mit den Besten der parallel ausgetragenen VBL Open, einem Jedermann-Wettkampf, ebenfalls ihr Ticket für das Finale lösen.