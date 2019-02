Sport1 zeigt Sondersendung über Assauer

München (SID) - Der private TV-Sender Sport1 zeigt am Freitag live ab 19.00 Uhr eine einstündige Sondersendung zum Tod von Schalkes langjährigem Manager Rudi Assauer. Am Freitag findet die offizielle Trauerfeier der Königsblauen für den im Alter von 74 Jahren in der vergangenen Woche verstorbenen Ex-Bundesliga-Profi statt.

Assauer feierte große Erfolge als Manager der Schalker © SID

Assauer hatte Schalke unter anderem zu zwei Siegen im DFB-Pokal und dem Triumph im UEFA-Cup 1997 geführt. Der gewiefte Manager sorgte zudem für den Bau der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

In der einstündigen Sondersendung spricht auch Bayern-München-Präsident Uli Hoeneß über sein Verhältnis zu Assauer. Zudem sind Bilder der Trauerfeier des Klubs zu sehen. Jochen Stutzky obliegt die Moderation der Sondersendung.