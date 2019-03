Sportarzt Mark S. droht "erhebliche Freiheitsstrafe"

Berlin (SID) - Der im Zuge des Doping-Skandals festgenommene Erfurter Sportarzt Mark S. muss mit einer langen Freiheitsstrafe rechnen. Das bestätigte die zuständige Münchener Staatsanwaltschaft 1 dem SID.

Der DSV ist nicht von der Dopingrazzia betroffen © SID

"Im Gesetz sind für jeden einzelnen Fall der Anwendung von Dopingmethoden - wenn sie gewerbsmäßig und im Rahmen einer Bande erfolgen - bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe vorgesehen, im Falle einer Anklage gehen wir daher schon davon aus, dass es zu einer erheblichen Freiheitsstrafe kommt", sagte Staatsanwältin Anne Leiding, Pressesprecherin der Münchner Behörde.

Der 40 Jahre alte Sportmediziner sitzt wie ein Komplize derzeit in München in Haft. Zwei weitere Komplizen - einer davon ist der Vater von Mark S. - befinden sich noch in Innsbruck, nachdem sie bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld Kontakt zu Athleten hatten und festgenommen worden waren.

Alle vier Verdächtigen stammen aus Erfurt und sollen auf Münchner Haftanstalten verteilt werden. Wie lange die Vernehmungen andauern, ist fraglich. Zudem muss das festgestellte Material untersucht werden. Die Beamten haben rund 40 Blutbeutel und eine Zentrifuge bei ihrer Razzia in Erfurt sichergestellt. Die Blutbeutel müssen den jeweiligen Personen zugeordnet werden.

Wie alle Beschuldigten können auch Mark S. und seine Komplizen auf Strafmilderung hoffen, wenn es zu umfangreichen Geständnissen kommt.