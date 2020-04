Sportdeutschland.TV und YouSport starten Spendenaktion

Köln (SID) - Sportdeutschland.TV und die Amateursport-Plattform YouSport haben in Zeiten der Coronakrise eine gemeinsame Spendenaktion gestartet. Unter www.gemeinsam-fuer-den-sport.de und #gemeinsamfuerdenSport kann jeder Sportverein einen Spendenaufruf starten.

Zum Start findet eine Show mit Moderator Killing statt © SID

Voraussetzung ist, dass ein Vertreter eines Klubs eine Videobotschaft per Mail an Partner@Sportdeutschland.TV schickt. Darin soll er sich an Fans und Unterstützer wenden. Ob Privatperson oder Unternehmen, alle können helfen, die Vielfalt der Sportlandschaft in Deutschland zu bewahren.

Aufgerufen sind auch Unternehmen aus der Wirtschaft. Gemeinsam mit Wirtschaftspartnern wird die Kampagne großflächig auf den Digitalangeboten und TV-Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe beworben.

Zum Start der Kampagne findet am Dienstag eine Webshow live auf Sportdeutschland.TV statt. Moderator Matthias Killing holt Sportler, Ehrenamtliche und Ligachefs an den virtuellen Konferenztisch. Sie tauschen sich über die aktuelle Lage und ihre Auswirkungen aus.

"Jetzt ist schnelle Hilfe für den Sport gefragt. Um Sportvereine zu retten und die Ligenvielfalt in Deutschland zu bewahren, braucht es die Unterstützung jedes Einzelnen", sagte Björn Beinhauer, Geschäftsführer DOSB New Media.