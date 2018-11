Sportgymnastik: Pfeffer neue Trainerin der DTB-Gruppe

Hamburg (SID) - Die erst 25 Jahre alte Camilla Pfeffer betreut ab sofort die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppengymnastik. Sie tritt damit die Nachfolge der Bulgarin Neschka Robewa an, die nach nur wenigen Monaten von ihrem Amt zurückgetreten war.

Camilla Pfeffer ist neue Teamchefin der DTB-Gruppe © SID

"Camilla Pfeffer ist eine Persönlichkeit, der wir zutrauen, die Gruppe auf den erfolgreichen Weg in Richtung Olympia 2020 zu bringen", erklärte Wolfgang Willam, Sportdirektor des Deutschen Turner-Bundes (DTB). Die neue Teamchefin gehörte selbst von 2009 bis 2012 dem DTB-Quintett an, nach Rang zehn bei Olympia 2012 in London beendete Pfeffer ihre aktive Karriere als Sportgymnastin.