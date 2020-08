Sporthilfe: Auszeichnung für Nachwuchsathleten abgesagt

Köln (SID) - Die Deutsche Sporthilfe hat die Auszeichnung des "Juniorsportler des Jahres" erstmals in der 40-jährigen Geschichte abgesagt. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sei "eine aus sportfachlicher Sicht faire und alle Sportarten umfassende Wahl in diesem Jahr unmöglich", hieß es in einem Statement. Die Veranstaltung war für Mitte Oktober in Düsseldorf geplant.

Die diesjährige Auszeichnung wurde abgesagt © SID

Neben der Ehrung der Nachwuchsathleten sollten Sportler, die in den vergangenen zwölf Monaten ihre Karriere beendet haben, verabschiedet werden. Im vergangenen Jahr war Alexandra Föster, Junioren-Weltmeisterin im Rudern, ausgezeichnet worden.