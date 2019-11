Sporthilfe-Chef Ilgner wechselt zur Deutschen Bank

Köln (SID) - Der Vorstandsvorsitzende Michael Ilgner (48) wird die Deutsche Sporthilfe verlassen und zur Deutschen Bank wechseln. Wie die Stiftung am Freitag mitteilte, soll der frühere Wasserballer und Olympionike in Zukunft für den Personalbereich des DAX-Unternehmens verantwortlich sein. Ilgner werde zum 1. März 2020 seine neue Position antreten und in den Vorstand aufrücken.

Michael Ilgner verlässt die Deutsche Sporthilfe © SID

"Der Wechsel von Michael Ilgner zu unserem Nationalen Förderer Deutsche Bank ist schmerzlich", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Werner E. Klatten: "Wir verlieren unseren besten Mann. Der Wechsel ist eine enorme Auszeichnung für die Qualität der Arbeit der gesamten Deutschen Sporthilfe, er nimmt unserer Stiftung jedoch die derzeit entscheidende Führungskraft."

Ein geeigneter Nachfolger soll "so schnell wie möglich" präsentiert werden. Man sei dank Ilgner für die Zukunft "sehr gut aufgestellt", am 5. Dezember findet eine Aufsichtsratsitzung statt. Der promovierte Wirtschaftsingenieur Ilgner war 2006 zur Deutschen Sporthilfe gestoßen und seit April 2010 Vorstandsvorsitzender.