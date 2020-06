Sporthilfe: "Club der Besten" für 2020 abgesagt

Köln (SID) - Der für die letzte September-Woche terminierte "Club der Besten" wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden. Dies teilte die Stiftung Deutsche Sporthilfe am Mittwoch mit. Ursprünglich sollte die Eventwoche für Deutschlands erfolgreichste Athleten eines Jahres vom 26. September bis 3. Oktober in Süditalien stattfinden.

Coronakrise: "Club der Besten" findet nicht statt © SID

"Die Herausforderungen durch Corona, etwa in punkto Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften, sowie auch die fehlenden Qualifikationsmöglichkeiten für Sommersportler machen es uns in diesem Jahr leider unmöglich, den Club der Besten durchzuführen", sagte Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe.

Knapp 40 Wintersportler waren durch ihre Leistungen bei diesjährigen Weltmeisterschaften bereits für Club der Besten 2020 qualifiziert, sie erhalten einen Gutschein für die Veranstaltung 2021.

Ob die im Rahmen der Veranstaltung verliehene Auszeichnung "Der Beste" bzw. "Die Beste" 2020 dennoch in anderer Form stattfindet, ließ die Sporthilfe hingegen zunächst offen. Bei dieser Wahl wählen die rund 4000 von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten ihren Favoriten des Jahres.