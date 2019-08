Sportkletter-WM: Fingerverletzung stoppt Megos

Köln (SID) - Sportkletterer Alex Megos hat bei den Weltmeisterschaften im japanischen Hachioji seine zweite Medaille verpasst. Der 26 Jahre alte Erlanger, der zuvor in den Einzelwettbewerben Silber in der Disziplin Lead gewonnen hatte, musste am Mittwoch verletzungsbedingt aus dem Finale im Kombinationswettbewerb aussteigen. Megos zog sich während der Disziplin Bouldern eine Verletzung am Finger zu.

Megos hat sich für die Olympischen Spiele qualifiziert © SID

"Er ist sehr enttäuscht", sagte Bundestrainer Urs Stöcker: "Er war so niedergeschlagen, dass er direkt ins Hotel gefahren ist, weil er das restliche Finale nicht mehr mitansehen wollte."

Für das Debüt seiner Sportart bei den Olympischen Spielen 2020 ist der deutsche Kletterer dennoch qualifiziert. Bereits durch den Einzug in das Achter-Finale hatte sich Megos das Ticket für Tokio gesichert. Bei der Olympiapremiere der Kletterer werden nur im Eintageswettbewerb "Olympic Combined" aus Speed, Bouldern und Lead Medaillen vergeben.