Sportkletterer-WM: Männer-Trio für Kombi-Finale qualifiziert

Hachioji (SID) - Die deutschen Sportkletter befinden sich bei den Weltmeisterschaften im japanischen Hachioji weiter auf dem Höhenflug. Nach Silber in der Disziplin Lead durch Alexander Megos und Bronze im Bouldern durch Yannick Flohe qualifizierte sich am Samstag ein Männer-Trio für den olympischen Combined-Wettbewerb. Neben Megos und Flohe greift am Mittwoch (9.30 Uhr MESZ) auch Jan Hojer nach einem Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Flohe (Bild), Megos und Hojer haben Chancen auf Olympia © SID

Nach dem Speed als letzter von drei Teildisziplinen belegte Megos (Erlangen) den siebten Platz, der am Ende auch zu einem Ticket nach Tokio reichen würde. Flohe (Essen) folgte auf Position elf, Hojer (Köln) auf Rang 15. Bei den Frauen schied Afra Hönig (Landshut) als 48. aus.

"Es ist ein Traum, dass sich drei Herren für den Olympic-Combined-Wettbewerb qualifiziert haben. Wir haben jetzt die gute Chance, dass sich jetzt schon zumindest einer der drei für Tokio 2020 qualifiziert. Es ist aber auch nicht unrealistisch, dass sich zwei für Olympia qualifizieren", sagte Bundestrainer Maxi Klaus.

Im Gegensatz zu den ersten beiden Teildisziplinen gab es im Speed für das Männer-Trio nichts zu holen. Platz 35 von Hojer war hier die beste Platzierung, Flohe kam auf Rang 56, Megos wurde 75.

In Hachioji qualifizieren sich die jeweils besten sieben Sportkletterer der Kombinations-Wertung direkt für die Sommerspiele im nächsten Jahr. In Tokio werden dort erstmals olympische Medaillen vergeben.