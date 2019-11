"Sportler des Jahres" bis 2023 in Baden-Baden

Baden-Baden (SID) - Deutschlands beste Sportler werden bis mindestens 2023 in Baden-Baden gekürt. Das gab am Mittwoch die Internationale Sportkorrespondenz (ISK) als Veranstalter bekannt. Der Vertrag besaß zunächst noch bis zur 73. Auflage am 15. Dezember dieses Jahres Gültigkeit.

In Osaka im Halbfinale: Angelique Kerber © SID

Dann werden wieder im mondänen Kurhaus die Nachfolger von Tennis-Star Angelique Kerber, dem zweimaligen Ironman-Weltmeister Patrick Lange sowie der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gesucht. Das ZDF überträgt die Veranstaltung ab 22 Uhr.