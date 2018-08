Sportstars Fitzgerald, Gonzalez und Doan erweisen McCain letzte Ehre

Phoenix (SID) - Football-Profi Larry Fitzgerald, Baseball-Star Luis Gonzalez und Eishockey-Größe Shane Doan werden dem verstorbenen Senator John McCain bei dessen Beerdigung die letzte Ehre erweisen. Wide Receiver Fitzgerald ist einer von sechs Rednern, der Spieler des NFL-Klubs Arizona Cardinals wird direkt vor dem früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden sprechen.

Redner bei John McCains Beerdigung: Larry Fitzgerald © SID

Gonzalez, früher Outfielder des MLB-Klubs Diamondbacks, und Doan, ehemaliger Angreifer bei den Arizona Coyotes, fungieren als Sargträger. Alle drei Athleten waren enge Freunde von McCain, der am Samstag mit 81 Jahren einem Krebsleiden erlag. McCain war großer Sportfan und hatte eine enge Bindung zu den Cardinals. Die Beisetzung findet am Donnerstag (Ortszeit) in Phoenix statt.