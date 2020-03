Sportveranstaltungen in Flandern bis Ende März abgesagt - auch Gent-Wevelgem betroffen

Berlin (SID) - Die Ausbreitung des Coronavirus hat weitere Auswirkungen auf den Radsport. Am Donnerstag wurden in der belgischen Region Flandern alle im März geplanten Sportveranstaltungen vor Publikum abgesagt, darunter das Traditionsrennen Gent–Wevelgem, die Drei Tage von De Panne sowie der E3 BinckBank Classic. Die Entscheidung teilte der flämische Sportminister Ben Weyts mit.

Das Traditionsrennen Gent–Wevelgem wurde abgesagt © SID

"Der Sportsektor darf kein Katalysator für eine weitere Verbreitung des Virus sein. Der Sport hat die Kraft, Menschen zu verbinden. Diese Kraft nimmt Schaden, wenn sich in größeren Gruppen ein Virus verbreitet", sagte Weyts: "Der Sport steht im Herzen unserer Gesellschaft. Heute muss jeder seine soziale Verantwortung wahrnehmen und in den kommenden Wochen und Monaten Solidarität mit den Betroffenen zeigen."

Die Liste der Absagen im Radsport wird durch die flämischen Rennen länger. Unter anderem waren bereits das Monument Mailand-Sanremo (21. März) und Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) in Italien gestrichen worden. Fragezeichen stehen angesichts der jüngsten Entwicklungen auch hinter der planmäßigen Fortsetzung der Klassiker-Saison, die im April mit der Flandern-Rundfahrt in Belgien (5. April) und Paris-Roubaix in Frankreich (12. April) ihre Höhepunkte hat.