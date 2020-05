Sportvorstand Schröder verteidigt Restart der Bundesliga-Saison

Köln (SID) - Sportvorstand Rouven Schröder vom Fußball-Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 hat den Restart der Bundesliga verteidigt. "Man wird zwar immer wieder unterschiedliche Meinungen finden, und es steht außer Frage, dass die Gesundheit über allem steht, aber trotz allem muss man sich als Fußballer nicht jedes Mal rechtfertigen, dass es weiter geht. Wir möchten auch mit unserer Sportart, mit unserem Beruf, in eine gewisse Normalität zurückkehren", sagte der 44-Jährige bei Sky.

Rouven Schröder: "Freuen uns darauf, dass es weitergeht" © SID

Am Anfang sei es laut Schröder möglich, dass "nicht alles optimal laufen" wird, trotzdem sei man "bemüht, die Dinge nach der Konzeption umzusetzen. Die Spieler sind sehr eifrig, und trotzdem werden vielleicht Fehler passieren. Aber alle sind bereit und möchten sich unterordnen und demütig sein. Trotz allem freuen wir uns darauf, dass es jetzt weitergeht."

Nach zweieinhalb Monaten Zwangspause sollen die 1. und 2. Bundesliga am Samstag ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen. Ob die Fitness nach einer knappen Woche Mannschaftstraining "bei allen Mannschaften jetzt gleich bei 100 Prozent sein wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher wird es auch wichtig sein und zu hoffen sein, dass man sich gerade in den ersten Spielen nicht verletzt", so Schröder.

Die Mainzer starten am Sonntag (15.30/Sky) mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln in den Rest der Saison.