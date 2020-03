Sportwetten: BVB-Quote für Sieg bei PSG liegt bei 4,33

Köln (SID) - Die Siegquote für Borussia Dortmund im Achtelfinalrückspiel der Champions League bei Paris St. Germain beläuft sich bei bwin auf 4,33. Gelingt dem BVB im "Geisterspiel" ohne Fans am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) bei der Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel (Sieg-Quote 1,65) der Viertelfinaleinzug, zahlt der Sportwettenanbieter das 1,85-Fache zurück. Ein Unentschieden, das den Westfalen bereits zum Erreichen der nächsten Runde reichen würde, ist mit einer Quote von 4,75 notiert.

Borussia geht als Außenseiter ins Achtelfinalrückspiel © SID

Bereits am Dienstag (21.00/Sky) kann RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur mit dem Viertelfinaleinzug den größten Erfolg der Vereinsgeschichte perfekt machen. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel in London sind Leipzigs Aussichten auf einen Heimsieg laut bwin mit einer Quote von 1,55 sehr gut. Die Spurs sind mit einer Quote von 5,50 klarer Außenseiter.