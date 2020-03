Sportwetten: BVB in virtueller Bundesliga favorisiert

Gibraltar (SID) - Borussia Dortmund ist in der Fußball-Bundesliga klarer Favorit gegen den FSV Mainz 05 - zumindest virtuell und laut Wettquoten. Für den Sportwettenanbieter bwin startet der BVB mit einer guten Siegchance in den Premieren-Spieltag der "Bundesliga Home Challenge" am Wochenende.

Auch virtuell ein Champion? Hakimi bei bwin favorisiert © SID

Für Dortmund zocken Bundesligaprofi Achraf Hakimi und eSportler Erne Embeli an der Konsole in jeweils 25-minütigen Spielen gegen Julian Greis und 05-Verteidiger Daniel Brosinski. Für Hakimi steht die Quote gegen Brosinski bei 21:10. Übertragen werden die Spiele auf dem Youtube-Kanal der Virtual Bundesliga (www.virtual.bundesliga.com).