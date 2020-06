Sportwetten: Bayer Außenseiter gegen die Bayern

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist im Spitzenspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Tabellenführer Bayern München nur Außenseiter. Der Sportwettenanbieter bwin notiert die Werkself mit einer Siegquote von 5,50, der Rekordmeister wird mit 1,45 notiert.

Bayer Leverkusen trifft im Topspiel auf Bayern München © SID

Bayer-Rivale Borussia Mönchengladbach ist dagegen mit einer Siegquote von 1,78 beim SC Freiburg (Quote 4,10) klarer Favorit. Auch im Duell RB Leipzig (Quote 1,15) gegen Tabellenschlusslicht SC Paderborn (Quote 15,50) sind die Kräfteverhältnisse laut des Buchmachers eindeutig.

Borussia Dortmund (Quote 1,35) trifft auf die unter Trainer Bruno Labbadia wiedererstarkte Elf von Hertha BSC (Quote 7,25) und ist ebenfalls Anwärter auf einen Dreier. Die Alte Dame von der Spree hat unter Labbadia in vier Spielen immerhin zehn Punkte geholt.