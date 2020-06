Sportwetten: Bayern-Basketballer Titelfavorit bei BBL-Final-Turnier

Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Bayern München ist beim Finalturnier der Bundesliga klarer Titel-Favorit. Der Sportwettenanbieter bwin notiert die Gastgeber mit einer Siegquote von 1,72, Mitfavorit ist der frühere Serienmeister Alba Berlin (2,50). Die besten Außenseiterchancen haben die EWE Baskets Oldenburg (12,00) und die MHP Riesen Ludwigsburg (17,00).

Die Bayern steigen am 6. Juni (20.30 Uhr/MagentaSport) gegen ratiopharm Ulm in die Gruppenphase ein. Außerdem treffen die Bayern in der Vorrunde auf die Hakro Merlins Crailsheim, Oldenburg und die BG Göttingen. Insgesamt nehmen zehn der 17 Bundesligisten teil. Das Turnier dauert drei Wochen.