Sportwetten: Bayern klarer Favorit gegen Lazio

Köln (SID) - Titelverteidiger Bayern München geht bei bwin als klarer Favorit in die Achtelfinalduelle der Champions League gegen Lazio Rom. Während die Römer mit einer Viertelfinal-Quote von 6,50 beim Sportwettenanbieter notiert sind, steuern die Bayern-Asse mit einer Quote von 1,08 klar in Richtung Weiterkommen.

Bei den Buchmachern sind die Bayern klarer Favorit © SID

Gute Viertelfinal-Chancen hat auch Borussia Dortmund (Quote 1,53) gegen Europa-League-Champion FC Sevilla (VF-Quote 2,35). Außenseiter sind dagegen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Mit einer VF-Quote von 3,20 droht der RB-Elf von Julian Nagelsmann gegen Jürgen Klopps FC Liverpool (Quote 1,30) das frühzeitige Aus. Genau wie Mönchengladbach (Quote 5,75) gegen Titel-Mitfavorit Manchester City (Quote 1,10).

Der FC Bayern ist darüber hinaus Top-Favorit auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Im Ranking liegen die Münchner mit einer Quote von 3,50 vor ManCity (4,75) und Liverpool (7,00). Mit einer Titel-Quote von 19,00 ist der BVB gleichauf mit Ex-Champion FC Barcelona. RB Leipzig (Quote 34,00) und Gladbach (151,00) haben laut Einschätzung von bwin mit der Titelvergabe wohl wenig zu tun.