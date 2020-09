Sportwetten: Bayern klarer Favorit im UEFA-Supercup

Köln (SID) - Triple-Gewinner Bayern München wird von Sportwettenanbieter bwin im Duell um den UEFA-Supercup klar favorisiert. Setzt sich der deutsche Rekordmeister am Donnerstag (21.00 Uhr/Sky) in Budapest in der regulären Spielzeit gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla durch, zahlt das Unternehmen das 1,36-Fache des Einsatzes zurück.

Bayern München ist Favorit gegen den FC Sevilla © SID

Einen Sieg der Andalusier hält bwin mit einer Quote von 6,50 für unwahrscheinlich. Ein Remis nach regulärer Spielzeit wird mit dem 5,50-Fachen des Einsatzes belohnt.

Erzielt der Bundesliga-Dreifach-Torschütze Serge Gnabry mehr Tore als der FC Sevilla insgesamt, winkt das 3,75-Fache des Einsatzes.