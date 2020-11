Sportwetten: Bayern klarer Favorit in Dortmund

Köln (SID) - Quintuple-Sieger Bayern München geht am Samstag (18.30 Uhr/Sky) als klarer Favorit in das Gipfeltreffen der Fußball-Bundesliga bei Vizemeister Borussia Dortmund. Ein Sieg des Champions-League-Gewinners wird beim Sportwettenanbieter bwin mit einer Quote von 1,78 belohnt. Gewinnen die Dortmunder das Prestigeduell, zahlt das Unternehmen das 4,00-Fache des Einsatzes zurück.

Bayern klarer Favorit im Topspiel © SID

RB Leipzig könnte im Fall eines Unentschiedens zwischen den aktuell punktgleichen Münchnern und Dortmundern (Remis-Quote 4,20) mit einem Sieg (Quote 1,30) gegen Außenseiter SC Freiburg (Quote 10,50) punktemäßig wieder mit beiden Teams gleichziehen.