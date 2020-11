Sportwetten: Bayern mit 1,34-Siegquote in Salzburg

Köln (SID) - Champions-League-Sieger Bayern München geht für Sportwettenanbieter bwin als klarer Favorit in das Duell in der Königsklasse am Dienstag bei Red Bull Salzburg. Die Siegquote beträgt 1,34, ein Salzburger Sieg würde mit dem Siebenfachen des Einsatzes belohnt. Ein Remis ist mit 5,50 notiert.

Borussia Mönchengladbach reist nach den beiden Remis gegen Inter Mailand und Real Madrid als knapper Favorit in die Ukraine. Der erste Gruppensieg der Fohlen-Elf gegen Schachtjor Donezk ist mit einer Quote von 2,50 notiert. Gewinnen die Gastgeber, zahlt das Unternehmen das 2,90-Fache zurück.

Borussia Dortmund ist beim FC Brügge (Quote 4,75) mit einer Quote von 1,62 am Mittwoch ebenfalls in der Favoritenrolle. Nicht chancenlos empfängt RB Leipzig die Star-Truppe von Paris St. Germain. Ein Sieg des Champions-League-Finalisten aus Frankreich am Mittwoch ist mit einer Quote von 2,20 notiert. Gewinnt Leipzig, winkt das 3,00-Fache des Einsatzes.