Sportwetten: Bayern wieder großer Titelfavorit vor BVB und Leipzig

Köln (SID) - Triple-Gewinner Bayern München ist auch vor Beginn der Saison 2020/21 bei bwin großer Favorit auf den Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga. Mit einer Quote von 1,l5 rangieren die Bayern beim Sportwettenanbieter klar auf Meisterkurs vor Borussia Dortmund (6,50), RB Leipzig (15,00) und Borussia Mönchengladbach (Quote 51,00).

Erster Kandidat auf den direkten Wieder-Abstieg ist Arminia Bielefeld (1,85). Auch Werder Bremen gehört nach dem Last-Minute-Bundesliga-Verbleib mit einer Quote von 3,50 zum Kreis der akut gefährdeten Teams.

Erster Anwärter auf die Torjägerkanone ist erneut Bayern-Ass Robert Lewandowski (Quote 1,50). Ärgster Verfolger ist Erling Haaland. Löst der Dortmunder Stürmer-Star den Münchner ab, winkt das 5,00-Fache des Einsatzes.

Den ersten Spieltag eröffnet der FC Bayern am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Sky) mit einer Siegquote von 1,14 gegen Schalke 04. Gelingt den Königsblauen durch einen Dreier die große Überraschung zum Auftakt, winkt das 18,00-Fache des Einsatzes.