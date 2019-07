Sportwetten: Bernal und Thomas die Tour-Favoriten

Köln (SID) - Der kolumbianische Shootingstar Egan Bernal (Ineos) ist laut Sportwettenanbieter bwin der Top-Favorit auf den Gesamtsieg der 106. Auflage der Tour de France. Bei einem Erfolg des 22-Jährigen zahlt das Unternehmen das dreifache des Einsatzes zurück. Titelverteidiger und Ineos-Kollege Geraint Thomas (Großbritannien), der sich nach dem Sturz des viermaligen Champions Chris Froome die Führungsrolle mit Bernal teilt, werden bei einer Quote von 3,75 ebenfalls gute Chancen eingeräumt.

Bernal und Thomas sind die Favoriten auf den Gesamtsieg © SID

Die deutschen Radprofis besitzen demnach gute Karten im Kampf um die vorderen Plätze. Für die erste deutsche Top-Ten-Platzierung in der Gesamtwertung seit zehn Jahren ruft bwin eine Quote von 2,10 auf. Emanuel Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe) ist der aussichtsreichste Kandidat der elf deutschen Starter auf den Toursieg (Quote 67,00). Für Platz drei in der Endabrechnung liegt die Quote bei 11,00, bei Teamkollege Maximilian Schachmann (Berlin) bei 10,00.