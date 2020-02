Sportwetten: Biathletinnen Mitfavoriten bei WM

Köln (SID) - Die deutschen Biathletinnen gehören auch bei der ersten WM nach Laura Dahlmeiers Rücktritt für Sportwettenanbieter weiterhin zu den Mitfavoriten. Im Sprint-Wettkampf in Antholz am kommenden Freitag liegt die Quote bei bwin auf einen Sieg von Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann bei 6,00. Eine geringere Quote hat nur ein möglicher Sieg der Norwegerin Tiril Eckhoff.

Herrmann gilt als Mitfavoritin bei der WM in Antholz © SID

Im Männer-Sprint am Samstag stehen die Chancen auf einen deutschen Sieg laut bwin aber etwas schlechter. Während der Norweger Johannes Thingnes Bö (Norwegen) mit einer Quote von 1,90 als absoluter Top-Favorit ins Rennen geht, ist Benedikt Doll nur Außenseiter. Ein Sieg des Weltmeisters von 2017 würde das 17-Fache des Einsatzes bringen.