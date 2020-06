Sportwetten: Bremen klarer Favorit gegen Heidenheim

Köln (SID) - Werder Bremen schafft laut Sportwettenanbieter bwin den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Die Norddeutschen gehen mit einer Quote von 1,20 als Favorit in die Relegation gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Sollte der Außenseiter die Überraschung schaffen, zahlt bwin das 4,00-Fache des Wetteinsatzes zurück.

Relegation: Werder Bremen Favorit gegen Heidenheim © SID

Im Hinspiel am Donnerstag (20.30 Uhr/DAZN) sieht bwin die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt vorne. Die Quote für einen Werder-Sieg liegt bei 1,50, für einen Heidenheimer Erfolg bei 6,25.