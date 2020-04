Sportwetten: Buccaneers im Super-Bowl-Favoritenkreis

Köln (SID) - Nach der Verpflichtung von Star-Quarterback Tom Brady und seinem kongenialen Partner Rob Gronkowski sind die Tampa Bay Buccaneers aus der US-Football-Profiliga NFL in den engeren Favoritenkreis aufgestiegen. Beim Sporwettenanbieter bwin beträgt die Super-Bowl-Quote der Franchise 10,0. Nur Titelverteidiger Kansas City Chiefs um Quarterback Patrick Mahomes (7,50) sowie die Baltimore Ravens (8,00) sind besser notiert.

Gronk und Brady spielen kommende Saison wieder zusammen © SID

Die Bucs hatten die Verpflichtung von Tight End Gronkowski am Dienstagabend bekannt gegeben. "Gronk" kehrt damit ein Jahr nach seinem Rücktritt in die NFL zurück. Brady hatte sich bereits Mitte März dem Klub angeschlossen. Beide standen zuvor bei den New England Patriots unter Vertrag, bei denen sie zusammen drei Super-Bowl-Siege feierten.