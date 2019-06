Sportwetten: DFB-Frauen gehören zum Favoritenkreis

Paris (SID) - Die Spielerinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gehören für bwin vor dem Start der Weltmeisterschaft (7. Juni bis 7. Juli) zum Kreis der Titelanwärterinnen. Vor Deutschland mit einer Quote von 5,50 notiert der Sportwettenanbieter lediglich die Gastgeberinnen aus Frankreich sowie Titelverteidiger USA (Quote 4,50).

Kann Voss-Tecklenburg ihre erste WM als Coach vergolden? © SID

Mit einer Quote von 1,15 hegt das Unternehmen wenig Zweifel an einem Gruppensieg der DFB-Kickerinnen vor den Spanierinnen (Quote 6,00). Den Grundstein dazu soll die Elf um Kapitänin Alexandra Popp im ersten Gruppenspiel am Samstag gegen China legen.

Mit einer Quote von 1,26 ist das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg klarer Favorit. Gelingt den Chinesinnen gegen die Olympiasiegerinnen von 2016 die große Überraschung, zahlt der Sportwettenanbieter das 9,75-Fache des Einsatzes zurück. Ein Remis ist mit einer Quote von 5,50 notiert.