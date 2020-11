Sportwetten: DFB-Team Favorit gegen Tschechien

Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist laut Sportwettenanbieter bwin gegen Tschechien klarer Favorit. Die Siegquote beläuft sich für das Duell am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig auf 1,33. Das fünfte Remis im sechsten Spiel seit September ist mit einer Quote von 5,00 notiert. Der dritte tschechische Sieg würde mit dem 8,50-Fachen des Einsatzes belohnt.