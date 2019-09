Sportwetten: DFB-Team Favorit in Nordirland

Köln (SID) - Der viermalige Fußball-Weltmeister Deutschland geht als klarer Favorit in das nächste EM-Qualifikationsspiel am Montag in Belfast gegen Nordirland. bwin notiert das DFB-Team mit einer Quote von 1,30.

bwin: Favoritenrolle für das DFB-Team gegen Nordirland © SID

Einen Erfolg der bis dato in der Qualifikation ungeschlagenen Nordiren hält der Sportwettenanbieter mit einer Quote von 10,00 für unwahrscheinlich. Verlässt das Team von Bundestrainer Joachim Löw Belfast mit nur mit einem Punkt im Gepäck, zahlt das Unternehmen das 6,50-Fache des Einsatzes zurück.

Am Freitag hatte die Löw-Mannschaft gegen die Niederlande mit 2:4 in Hamburg verloren. Im zweiten Gruppenspiel am Montag ist Oranje (Quote 1,08) klarer Favorit gegen den Tabellenletzten Estland (41,00).