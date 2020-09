Sportwetten: DFB-Team als Favorit gegen Spanien

Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht laut Sportwettenanbieter bwin als Favorit in das erste Länderspiel nach der fast zehnmonatigen Pause. Im Duell gegen Spanien am Donnerstag in Stuttgart (20.45 Uhr/ZDF) tritt die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw mit einer Sieg-Quote von 2,45 an. Das Team von Luis Enrique wird mit einer Quote von 2,9 jedoch nur wenig schlechter gehandelt.

Die Deutschen gehen als Favorit in die Partie © SID

Sollte Deutschland die zweite Auflage der Nations League gewinnen, zahlt bwin das 7,5-Fache des Einsatzes. Die besten Chancen haben laut den Buchmachern jedoch Weltmeister Frankreich (5,50), Belgien (6,00) und England (6,50).