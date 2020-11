Sportwetten: DFB-Team klarer Favorit gegen Ukraine

Leipzig (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht als klarer Favorit in das Nations-League-Spiel gegen die Ukraine am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig. Sollte die Mannschaft von Trainer Joachim Löw gewinnen, zahlt Sportwettenanbieter bwin für zehn Euro Einsatz 13 Euro zurück. Bei einem Erfolg der Gäste würde es für zehn Euro 92,50 Euro geben.