Sportwetten: FC Bayern Favorit im Clasico gegen BVB

Köln (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München geht als Favorit in den deutschen Clasico am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen "Vize" Borussia Dortmund. Ein FCB-Erfolg ist bei Sportwettenanbieter bwin mit einer Quote von 1,57 notiert.

Bayern geht als Favorit ins Duell mit dem BVB © SID

Der BVB geht nach dem Sieg gegen Inter Mailand in der Champions League ebenfalls mit breiter Brust in das Spitzenspiel. Die Außenseiter-Quote von 4,75 winkt bei einem Sieg der Schwarz-Gelben. Ein Remis ist mit einer Quote von 4,50 notiert.

Tabellenführer Borussia Mönchengladbach geht am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN) als klarer Favorit mit einer Quote von 1,80 in die Partie gegen Werder Bremen. Bei einem Erfolg der Hanseaten winkt das 4,00-Fache des Einsatzes.