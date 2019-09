Sportwetten: FC Bayern Favorit im Schlagerspiel in Leipzig

Köln (SID) - Fußball-Meister Bayern München geht laut bwin als Favorit ins Topspiel bei Tabellenführer RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Trotz des perfekten Saisonstarts der Sachsen mit drei Siegen aus drei Spielen geht die Elf von Trainer Julian Nagelsmann nur mit einer Quote von 3,60 des Sportwettenanbieters in die Partie. Gewinnt der Rekordchampion, schlägt eine Quote von 1,85 zu Buche.

Borussia Dortmund will nach der ersten Saisonniederlage gegen Union Berlin wieder zurück in die Erfolgsspur. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist der Vizemeister Favorit gegen Bayer Leverkusen. Einen Dortmunder Erfolg belohnt bwin mit dem 1,72-Fachen des Einsatzes, ein Sieg der Werkself ist mit einer Quote von 4,20 notiert.

Gewinnt der 1. FC Köln das Derby gegen Borussia Mönchengladbach, zahlt der Sportwettenanbieter das 2,65-Fache des Einsatzes zurück. Knapper Favorit in Köln ist jedoch der Erzrivale aus Gladbach mit einer Sieg-Quote von 2,50.