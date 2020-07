Sportwetten: FC Bayern Top-Favorit auf Titel 2021

Köln (SID) - An Fußball-Rekordchampion Bayern München führt laut bwin auch in der Saison 2020/21 kein Weg vorbei, wenn es um den Titel in der Bundesliga geht. Mit einer Quote von 1,15 sind die Münchner Top-Favorit auf die neunte Meisterschaft in Folge. Erste Verfolger sind für den Sportwettenanbieter Vizemeister Borussia Dortmund (Titel-Quote 6,50) und RB Leipzig (15,00).

Der FC Bayern ist Favorit auf den nächsten Meistertitel © SID

In der Abstiegsfrage hat bwin Aufsteiger Arminia Bielefeld (Quote 1,65) bereits als ersten Anwärter ausgemacht. Auch Werder Bremen muss sich nach der Last-Minute-Rettung in dieser Spielzeit über die Relegation demnach wohl auch nächste Saison weiterhin mit dem Thema Abstiegskampf (Quote 3,50) befassen.