Sportwetten: FC Bayern mit guten Chancen auf das Triple

Köln (SID) - Der deutsche Fußballmeister Bayern München kann sich laut bwin gute Chancen auf das Triple ausrechnen. Der deutsche Branchenprimus wird nach der Champions-League-Auslosung mit einer Titel-Quote von 4,50 beim Sportwettenanbieter notiert. Schärfster Titel-Kandidat ist gleichauf mit den Münchnern Manchester City, gefolgt von Paris St. Germain (Quote 5,00) und dem FC Barcelona (Quote 9,50).

Zuletzt gab es für die Bayern 2013 das Triple © SID

Der deutsche Rekordmeister ist auch im Achtelfinalrückspiel gegen den FC Chelsea mit einer Siegquote von 1,53 klar favorisiert. Nur Außenseiter-Chancen hat RB Leipzig - sowohl mit Quote 3,00 im Viertelfinale gegen Atletico Madrid (Quote 2,30), als auch mit Blick auf den CL-Titel (Quote 17,00) - beim Sportwettenanbieter.

In der Europa League zählt bwin aus deutscher Sicht lediglich Bayer Leverkusen (Titel-Quote 6,25) zu den Titel-Anwärtern. Besser als die Werkself sind nur Manchester United (3,00) und Inter Mailand (5,50) notiert.